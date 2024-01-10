Минобороны сообщило о поражении двух цехов сборки украинских БПЛА

Вооруженные силы (ВС) России поразили два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и одно складское помещение на Украине. Об этом 10 января в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

«В течение суток поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Кроме того, российской армией были поражены 113 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 121 районе.

Как уточняется, участие в операции принимали ракетные войска ВС РФ совместно с артиллерией. В ходе удара применялись ударные российские БПЛА.

Накануне в МО РФ сообщило, что за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили 10 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Кроме того, армия РФ уничтожила склады боеприпасов ВСУ около Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Веселого в Харьковской области. До этого, 5 января, сообщалось, что танкисты ВС России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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