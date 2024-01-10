Реклама
Прямой эфир
Мир
Глава Союза фермеров обвинил власти ФРГ в незнании проблем населения
Мир
«Известия» пообщались с ищущими пропавшую в Турции россиянку спасателями
Происшествия
Спасатели эвакуировали 32 человека с канатной дороги в Домбае
Армия
Эксперт назвал преимущества новых российских беспилотников «Куб»
Мир
Консульство Украины в Лондоне призвало граждан страны встать на воинский учет
Мир
Президент Литвы объявил о передаче Украине бронетранспортеров М577
Происшествия
Российская система ПВО сбила беспилотник над Волгоградской областью
Политика
Эксперт заявил о большом значении визита Путина на Чукотку для всей страны
Общество
Юрист допустил уголовное наказание для Ивлеевой за неуплату налогов
Общество
Губернатор Чукотки рассказал Путину о планах строить рыбзаводы
Мир
Финские власти планируют продлить закрытие границы с Россией на месяц
Общество
Прокуратура обжаловала отказ суда арестовать оскорбившего русских девушек блогера
Экономика
Глава Росптицесоюза исключила снижение цен на яйца
Общество
Специалисты МЧС спасли находившихся в тайге четыре месяца охотников
Экономика
Мосбиржа оценила вложения в биржевые фонды денежного рынка более чем в 200 млрд рублей
Сюжет:

Минобороны сообщило о поражении двух цехов сборки украинских БПЛА

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вооруженные силы (ВС) России поразили два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и одно складское помещение на Украине. Об этом 10 января в Telegram-канале сообщило Минобороны РФ.

«В течение суток поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов», — говорится в сообщении.

Кроме того, российской армией были поражены 113 артиллерийских подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) на огневых позициях, а также живая сила и военная техника в 121 районе.

Как уточняется, участие в операции принимали ракетные войска ВС РФ совместно с артиллерией. В ходе удара применялись ударные российские БПЛА.

Заслужили в бою: более 20 российских частей стали гвардейскими
За какие подвиги бригадам и полкам присваивается такое звание и что это значит для армии

Накануне в МО РФ сообщило, что за минувшие сутки российские средства противовоздушной обороны перехватили 10 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня Vampire. Кроме того, армия РФ уничтожила склады боеприпасов ВСУ около Красноармейска в Донецкой Народной Республике (ДНР) и Веселого в Харьковской области. До этого, 5 января, сообщалось, что танкисты ВС России в ходе проведения специальной военной операции уничтожили опорный пункт ВСУ на запорожском направлении.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024