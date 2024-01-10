Глыба льда упала на женщину с крыши дома в Москве

Женщина госпитализирована после падения на нее наледи с крыши здания в Москве. Об этом сообщило 10 января на своем сайте главное следственное управление Следственного комитета по столице.

«10 января 2024 года произошло падения льда с крыши здания, расположенного на площади Победы в городе Москве, в результате которого женщина 1972 года рождения получила телесные повреждения», — уточнили следователи.

Доследственную проверку проводит Дорогомиловский межрайонный следственный отдел следственного управления по Западному административному округу СК РФ по Москве.

Следователи и криминалисты столичного СК осматривают место происшествия, проводится комплекс проверочных мероприятий.

«Женщина доставлена в столичную больницу, где ей оказывается необходимая медицинская помощь», — заключили в ведомстве.

Накануне, 9 января, глыба льда упала на 32-летнюю женщину в центре Санкт-Петербурга, пострадавшая госпитализирована. Инцидент произошел на Невском проспекте в районе набережной реки Фонтанки.