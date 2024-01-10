Экс-президент США Дональд Трамп в разговоре с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в 2020 году сказал, что США не придут на помощь Евросоюзу (ЕС), если он подвергнется вооруженному нападению. Об этом с ссылкой на еврокомиссара по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретона 10 января пишет газета Politico.

«Вы должны понимать, что, если Европа подвергнется нападению, мы никогда не придем, чтобы помочь вам и поддержать вас», — цитирует политика газета по словам Бретона, который присутствовал при разговоре Трампа и фон дер Ляйен на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в швейцарском Давосе.

Также Бретон утверждает, что Трамп заявил, что «НАТО мертво» и намерен вывести США из альянса.

Бретон назвал заявления Трампа «тревожным сигналом» и выразил опасения, что «он может вернуться [на пост президента США]».

Очередные, 60-е по счету президентские выборы запланированы на 5 ноября 2024 года. В случае проигрыша действующего главы государства в ходе выборов к власти придет 47-й президент США. В августе-сентябре должны пройти съезды партий, на которых официально будет утверждено по одной кандидатуре от каждой партии. Заключительным этапом станет ноябрьское голосование.

Лидер французского движения «Патриоты» Флориан Филиппо 6 января призвал к ликвидации НАТО для наступления мира на Украине. По его словам, НАТО на протяжении уже многих лет ведет свою разорительную политику по всему миру, провоцируя всё новые конфликты в разных регионах планеты.

До этого, 5 января, газета Politico написала, что в случае, если на президентских выборах в США победу одержит республиканец Вивек Рамасвами или другой близкий к его позиции политик, например бывший американский лидер Дональд Трамп, «дни НАТО могут быть сочтены». Отмечалось, что Рамасвами серьезно обеспокоен тем, что большинство союзников по НАТО не могут выполнить обязательства по военным расходам, и при необходимости проведет переоценку уровня собственной поддержки. Он также считает, что экспансионизм НАТО после холодной войны неоправданно увеличил риск крупного конфликта с Россией.

В декабре прошлого года бывший американский разведчик Скотт Риттер указал на то, что у стран Европы в настоящее время возрастают опасения, что если Трамп вновь станет главой Соединенных Штатов Америки, то он может принять решение о расформировании НАТО.

Кроме того, в начале декабря газета The New York Times также указала на угрозу развала НАТО в случае повторного прихода к власти в США Трампа. Отмечалось, что экс-лидер Америки рассматривает альянс как причину оттока американских ресурсов и придерживается этой точки зрения уже много лет.

Ранее, в сентябре прошлого года, журналисты Politico назвали возвращение Трампа в Белый дом «ужасным сценарием» для европейцев. Тогда бывший президент Франции Франсуа Олланд подчеркнул, что странам НАТО стоит подготовиться к распаду альянса, если Трамп вновь станет президентом США.