В ДНР вручили удостоверения доверенным лицам Путина на выборах

В Донецкой Народной Республике (ДНР) вручили удостоверения доверенным лицам кандидата на должность президента РФ действующего лидера страны Владимира Путина.

Доверенными лицами стали руководитель «Народного фронта» ДНР Сергей Самохин и директор «Русского центра» Елена Евсеева.

«Для меня это огромная ответственность, я буду делать всё, чтобы поддержать Владимира Владимировича в процессе. На данный момент я стал доверенным лицом, поэтому главное, что я буду делать, — это заниматься сбором подписей в поддержку кандидата в президенты РФ Владимира Владимировича Путина», — отметил Самохин.

Ранее, 4 января, сопредседатель избирательного штаба Путина народный артист России Владимир Машков также вручил удостоверения доверенным лицам действующего главы государства на предстоящих выборах. Их получили военный обозреватель Виктор Баранец, главный трансплантолог Минздрава РФ Сергей Готье, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов и другие.

21 декабря политолог, эксперт ЭИСИ Анна Федорова в разговоре с «Известиями» заявила, что Путин, выдвигая свою кандидатуру на пост президента России, опирается на широкий фундамент общественной поддержки. По ее словам, сопредседатели штаба Путина являются известными и авторитетными людьми в своих сферах.

О намерении выдвинуть свою кандидатуру на грядущих выборах президента РФ Путин заявил 8 декабря после вручения медалей «Золотая Звезда» Героям России в Кремле. 18 декабря российский лидер подал документы в Центризбирком для участия в выборах президента РФ в качестве самовыдвиженца.

Выборы президента РФ в 2024 году будут длиться три дня. Голосование состоится в период с 15 по 17 марта.