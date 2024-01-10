«Известия» пообщались с ищущими пропавшую в Турции россиянку спасателями

Местная жительница Евгения в среду, 10 января, показала один из маршрутов на гору Чалыш в Турции, на которой, предположительно, могла пропасть российская туристка, а также пообщалась со спасателями, разыскивающими девушку.

В частности, Евгения показала одну из популярных у туристов площадок для фотографий, которая представляет собой край обрыва. При этом она отметила, что спуск этому к месту достаточно сложный, особенно в плохую погоду.

Кроме того, жительница поговорила с членом одной из трех поисковых бригад, разыскивающих россиянку. В частности, мужчина рассказал, что его отряд уже прошел один из маршрутов к вершине горы, однако пропавшую девушку пока найти не удалось.

9 января факт пропажи в Турции россиянки подтвердили «Известиям» в генконсульстве РФ в Анталье. На следующий день в диппредставительстве сообщили, что российские дипломаты уже направили официальный запрос турецкой стороне в связи с пропажей туристки из России. Кроме того, в генконсульстве уточнили, что пропавшая туристка 4 января вышла на прогулку, однако в отель она больше не вернулась.

10 января подруга пропавшей россиянки Евгения Шумакова рассказала «Известиям», что родственники и друзья разыскиваемой туристки считают, что женщина ушла на прогулку в горы, где с ней, вероятно, что-то случилось, но местные поисковые отряды и правоохранители не проводят там поиски. При этом родные не сомневаются в том, что женщина доехала до места и заселилась.