Вручение удостоверений доверенным лицам Путина в Донецке

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Эксперт назвал преимущества новых российских беспилотников «Куб»
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Консульство Украины в Лондоне призвало граждан страны встать на воинский учет
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Эксперт заявил о большом значении визита Путина на Чукотку для всей страны
Общество
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Финские власти планируют продлить закрытие границы с Россией на месяц
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Прокуратура обжаловала отказ суда арестовать оскорбившего русских девушек блогера
Экономика
Глава Росптицесоюза исключила снижение цен на яйца
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Экономика
Мосбиржа оценила вложения в биржевые фонды денежного рынка более чем в 200 млрд рублей

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