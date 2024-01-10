Еще одну ледовую переправу подготовили к открытию в Алтайском крае
В Алтайском крае подготовили к открытию четвертую ледовую переправу. Об этом региональное ГУ МЧС России сообщает в своем Telegram-канале.
Речь идет о переправе в Усть-Пристанском районе, соединяющей села Вяткино и Клепиково. Добраться из одного населенного пункта в другой по льду Оби может транспорт, масса которого не превышает 5 т.
Переправа заработает с 11 января, уточняет altapress.ru.
Также на территории региона уже открыты ледовые дороги в селах Шелаболиха и Новообинцево, а также в городе Камень-на-Оби.
9 января сообщалось, что в Омской области открыли восьмую из девяти запланированных ледовых переправ. Она расположена в Черлакском районе и соединяет рабочий поселок Черлак с селом Нововаршавка.