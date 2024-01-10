Заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась в Орловской области
Снижение заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом зарегистрировано в Орловской области в начале 2024 года. Об этом сообщает InfoOrel.ru со ссылкой на информацию Роспотребнадзора.
За первую неделю года зарегистрировано почти 2,8 тыс. обращений граждан к медикам по поводу ОРВИ и гриппа. По сравнению с последней неделей 2023 года заболеваемость сократилась в 2,7 раза.
В структуре заболеваемости преобладают вирусы гриппа А, а также РС-вирусы, вирусы парагриппа и риновирусы. Кроме того, медики зарегистрировали 192 случая COVID-19.
Жителям региона напоминают, что при появлении первых симптомов болезни следует обращаться за медицинской помощью. Для профилактики заболевания следует чаще мыть руки, вести здоровый образ жизни с достаточным количеством сна и использовать защитные маски в местах скопления людей.
Снижение заболеваемости ОРВИ также было зарегистрировано в Хабаровском крае. К медикам обратились 3,5 тыс. человек, что на 68% меньше, чем за последнюю неделю 2023 года.