Губернатор Чукотки рассказал Путину о планах строить рыбзаводы

Власти Чукотки из-за уменьшения поголовья рыбы в регионе намерены начать строительство рыбзаводов для ее разведения. Об этом 10 января сообщил президенту РФ Владимиру Путину губернатор Владислав Кузнецов во время визита главы государства в автономный округ.

«Рыбопереработка. Здесь ситуация непростая. В силу естественных условий поголовье рыбы уменьшается. Мы переходим к тому, что будем делать заводы по рыборазведению и переработке. Это позволит нам себя полностью обеспечивать и, возможно, выйти на продажи вовне», — доложил он Путину.

Кроме того, с февраля власти региона также планируют увеличить зарплаты в сфере оленеводства, которые сейчас невысоки, добавил Кузнецов.

Ранее в этот день Путин впервые прилетел с рабочей поездкой на Чукотку, где давно хотел побывать. Кроме того, этот визит стал первой поездкой главы государства в 2024 году. В аэропорту Анадыря Путина ожидали спецавтомобили «Хищник», которые предназначены для езды по снегу.

В ходе своего визита президент посетил круглогодичную теплицу в Анадыре, где ему провели экскурсию. Главе государства показали, как в суровом климате выращивают овощи. А также провел встречу с местными жителями, в ходе которой обсуждались самые разные вопросы: от льготного субсидированного кредитования на приобретение машин на Дальнем Востоке до продления программы «Земский учитель», которая должна была закончиться в 2024 году, однако теперь продолжится до 2030 года. Путин отметил, что на Чукотке участникам программы выплачивают больше, чем в целом по стране.