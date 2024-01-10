Финские власти планируют продлить закрытие границы с Россией на месяц
Власти Финляндии планируют продлить закрытие границы с Россией еще на месяц. Как сообщили газете Helsingin Sanomat источники в правительстве, юридических и политических барьеров для этой меры нет.
«Предполагается продлить закрытие пограничных пунктов на месяц <…> В четверг правительство еще может изменить срок закрытия. По словам источников в правительстве, для принятия этого решения нет никаких политических или юридических препятствий», — пишет издание.
Новое решение в отношении границы с РФ будет объявлено 11 января.
Днем ранее глава МВД Финляндии Мари Рантанен заявила, что республика не будет возобновлять работу пропускных пунктов на границе с РФ после 14 января. Она упомянула некие закрытые данные, подтверждающие угрозы, якобы исходящих от России.
До этого, 8 января, Helsingin Sanomat сообщила, что правительство Финляндии, скорее всего, сохранит блокировку контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. При этом временное решение более вероятно, чем закрытие границы на неопределенный срок.
Финляндия закрывала все контрольно-пропускные пункты на границе с Россией с 30 ноября по 13 декабря под предлогом наплыва мигрантов из третьих стран. 14 декабря государство ненадолго возобновило работу двух КПП — «Ваалимаа» («Торфяновка») и «Ниирала» («Вяртсиля»)». За это время российско-финскую границу пересекли почти 5,5 тыс. человек и 3 тыс. легковых и грузовых автомобилей. Однако в тот же день финские власти приняли решение повторно закрыть КПП до 14 января. На фоне этого в стране прошли демонстрации против закрытия границы.
31 декабря премьер-министр Финляндии Петтери Орпо признал, что закрытие границ усложнило жизнь множества людей и компаний. Позднее, 8 января, вице-премьер РФ Виктория Абрамченко заявила, что закрытие границы России с Финляндией является непродуманной политикой Европейского союза, но для экономики РФ это не несет какого-либо ущерба.