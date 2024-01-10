Мужчина погиб при пожаре в частном доме в Приангарье
Мужчина погиб в результате пожара в частном доме под Иркутском. Причиной возгорания могло стать использование самодельного обогревателя.
Информация о пожаре поступила из деревни Куда в Иркутском районе 9 января. Загорелся деревянный дом на улице Луговой, площадь горения составила более 70 кв. м. В ходе тушения было обнаружено тело хозяина дома 1963 года рождения. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
При осмотре очага пожара дознаватели нашли скрутки электропроводов. Предполагается, что причиной пожара стало замыкание в самодельном обогревателе.
За минувшие сутки в Иркутской области произошло 12 пожаров, погибли два человека. С начала января произошло 107 пожаров с гибелью шести человек.
В Челябинской области вечером 8 января пожар произошел на территории СНТ «Юбилейный-2». К моменту прибытия спасателей дом горел открытым пламенем. В результате пожара погиб трехлетний мальчик.