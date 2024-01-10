Две купели оборудуют в Красноярске к Крещению
Две купели откроют в Красноярске в Крещение. На территориях будет организовано дежурство врачей, полицейских и спасателей.
По данным ИА KrasnoyarskMedia, первая купель будет расположена напротив пешеходного моста у Центрального парка, вторая — в сквере Энтузиастов. Для удобства граждан, которые решат совершить крещенское купание, будут подготовлены палатки для переодевания и обогрева.
Купания стартуют в полночь 19 января и завершатся в 21:00 20 января. Медики отмечают, что находиться в ледяной воде следует не больше минуты. Гражданам с хроническими заболеваниями и детям следует воздержаться от купания.
Ранее сообщалось, что массовые купания на Крещение запланированы в Астрахани. Совершить обряд омовения можно во всех районах города. Общественный транспорт в крещенскую ночь будет работать дольше обычного.