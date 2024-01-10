Прокуратура обжаловала отказ суда арестовать оскорбившего русских девушек блогера
Симоновская прокуратура Москвы обжаловала отказ суда арестовать блогера Раджабзоду Джумабоя по делу об экстремизме, возбужденному из-за оскорбления молодым человеком в Сети девушек славянской внешности. Об этом в среду, 10 января, сообщает ведомство в Telegram-канале.
«Симоновская межрайонная прокуратура внесла апелляционное представление на постановление Симоновского районного суда от 9 января об отказе в удовлетворении ходатайства следствия об избрании в отношении 23-летнего мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу», — отмечается в публикации.
7 января сообщалось о задержании блогера.
По данным Следственного комитета России, не позднее 9 декабря 2023 года уроженец Республики Таджикистан снял и разместил в Сети видеоролик, «содержащий признаки унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности». Было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства»).
Позже, 9 января, суд отказал следствию в аресте блогера Джумабоя по делу об экстремизме.