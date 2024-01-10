Полиция возбудила дело после смерти девочки в больнице в Брянской области
Полиция возбудила уголовное дело после смерти ребенка в реанимационном отделении больницы в городе Клинцы в Брянской области. Об этом 10 января сообщили на сайте регионального СУ Следственного комитета (СК) России.
«Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Брянской области незамедлительно возбуждено и в настоящее время расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»)», — говорится в сообщении.
Шестилетняя девочка умерла в реанимационном отделении ГБУЗ «Клинцовская ЦРБ» 2 января, в больницу ее доставила машина скорой помощи. При этом отмечается, что следователями назначен комплекс судебных экспертиз, целью которых является установление всех обстоятельств гибели ребенка.
В июле 2023 года семилетняя девочка, попавшая в больницу Саратова с жалобами на повышенную температуру, умерла в медицинском учреждении. СК России по региону возбудил уголовное дело по факту смерти ребенка.