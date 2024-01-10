Один человек погиб и трое пострадали в ДТП в Краснодарском крае
Легковой автомобиль столкнулся с грузовиком на дороге в Краснодарском крае. Один человек погиб, еще трое получили травмы.
Авария произошла на автодороге г. Белореченск — п. Нижневеденеевский. По данным ИА KrasnodarMedia, 21-летний водитель машины «Лада Калина» при движении на высокой скорости не справился с управлением и допустил занос. В результате легковушка врезалась в «КамАЗ».
18-летний пассажир «Лады» от полученных травм скончался в медицинском учреждении. Водитель и двое пассажиров 15 и 17 лет пострадали.
В Забайкальском крае утром 10 января легковой автомобиль Honda столкнулся с грузовиком на трассе Р-258 «Байкал». Пассажир и водитель легковушки погибли.