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Посол Украины посетовал на передачу западного оружия вместо Киева Израилю

Посол Украины в Турции Боднар посетовал на передачу киевского оружия в Израиль
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Фото: REUTERS/Tyrone Siu
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Посол Украины в Турции Василий Боднар пожаловался, что планируемое для передачи Киеву западное оружие направляется в Тель-Авив.

«Международные СМИ обратили свое внимание в этом направлении (на Газу), поэтому есть те, кто думает, что <военная операция> на Украине закончилась», — передает его слова агентство Anadolu Ajansı в среду, 10 января.

Кроме того, посол обратил внимание на внутриполитическую динамику в западных странах, которая влияет на помощь Украине. По словам дипломата, это предстоящие президентские выборы в США, позиция правительств Венгрии и Словакии, а также блокада, введенная фермерами украинским грузовикам на пограничных пунктах в Польше.

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Ранее, 28 января, отставной британский полковник Ричард Кемп заявил, что поддержка стран уже значительно снизилась из-за внутренних разногласий в них. Влияет на помощь Украине война Израиля и палестинского радикального движения ХАМАС, напомнил он. Боевые провалы украинских националистов еще сильнее ухудшат перспективы Украины на хороший исход в конфликте.

В октябре бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин указал, что украинцам необходимо приготовиться к прекращению помощи США из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке. Он подчеркнул, что прекращение поддержки со стороны Вашингтона случится в ноябре из-за ситуации с Израилем. Европа также не сможет помочь Украине.

7 октября движение «ХАМАС» подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины после начала спецоперации России по защите Донбасса. Решение о ее проведении было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе.

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