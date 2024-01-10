Штормовое предупреждение продлили в Крыму из-за мороза
Штормовое предупреждение продлили на территории Крыма из-за неблагоприятных погодных условий. В ночные часы в республике похолодает до –12 градусов.
Согласно прогнозам, до конца суток 10 января повысится атмосферное давление. Существенные осадки не ожидаются, но на дорогах сохранится гололедица. Об этом пишет ИА SevastopolMedia.
Скорость ветра будет составлять 9–14 м/с. В ночные часы в отдельных районах похолодает до –12 градусов, днем 11 января максимальная температура составит +1 градус.
На дорогах дежурят 62 единицы техники. С начала рабочей недели проведена посыпка больше 7,5 тыс. км дорог, израсходовано порядка 4 тыс. т песко-соляной смеси.
Штормовое предупреждение было объявлено в Крыму с 8 января. На полуострове отмечали осадки в виде дождя и мокрого снега, ветер усиливался до 25 м/с.