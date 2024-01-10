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На Украине одобрили в I чтении законопроект о лоббировании

Рада одобрила в I чтении законопроект о лоббировании, на котором настаивал ЕС
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Фото: ТАСС/Zuma
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Верховная рада приняла в I чтении законопроект «о добросовестном лоббировании», на одобрении которого настаивал Евросоюз. Об этом 10 января сообщил украинский депутат Ярослав Железняк.

Он отметил, что в пользу принятия законопроекта набралось 309 голосов.

«Это действительно одно из требований ЕС. Было в отчете Еврокомиссии относительно начала переговоров. Хотя такого закона нет в странах ЕС. И странная история, как оно появилось... Возник как альтернатива закону об олигархах, который ЕС считает плохим и рекомендовал не внедрять», — написал Железняк в своем Telegram-канале.

Депутат отметил, что этот законопроект определяет терминологию в сфере лоббирования, права и обязанности субъектов, правила их этического поведения и механизмы контроля.

По словам Железняка, он воздержался от голосования. Нардеп отметил, что подаст правки ко II чтению законопроекта, «чтобы немножко урегулировать политическое влияние различных представителей и советников офиса президента».

Трудное лишение: Украина не сможет стать членом ЕС в ближайшие годы
При этом решение о начале переговоров с Киевом по поводу интеграции было принято, несмотря на позицию Венгрии

14–15 декабря в Брюсселе проходил саммит ЕС. На нем европейские лидеры решили одобрить начало переговоров с Украиной и Молдавией об их вступлении в альянс.

В конце ноября глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Украина выполнила почти все требования, установленные Евросоюзом, для начала переговоров о вступлении в объединение. Для Киева они заключаются в продолжении борьбы с коррупцией, а также во внедрении реформы для защиты прав нацменьшинств. При этом глава Евросовета Шарль Мишель сообщил, что на данном этапе среди государств — членов ЕС нет согласия по вопросу членства Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в Евросоюз в феврале 2022 года. В апреле того же года Киев передал в альянс заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. 23 июня 2022-го Мишель сообщил, что на саммите Евросоюза Украине согласовали статус кандидата.

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