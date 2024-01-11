Заммэра Москвы Сергунина рассказала о востребованности онлайн-сервисов для бизнеса

В прошлом году столичные предприниматели более 140 тыс. раз воспользовались бесплатными сервисами портала «Малый бизнес Москвы» mbm.mos.ru. Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

«С 2020 года представители малого и среднего предпринимательства стали втрое чаще обращаться к столичным онлайн-сервисам. Высокий спрос на цифровые услуги обусловлен их функциональностью и доступностью», — отметила вице-мэр.

С помощью онлайн-сервисов можно дистанционно решить многие задачи, например, проверить контрагента или узнать о городских мерах поддержки.

Так, за год больше 46 тыс. раз пользователи интересовались образовательными материалами (видео, статьи и подкасты) в «Онлайн-Академии 2.0».

Также среди начинающих предпринимателей популярностью пользуется сервис «Дистанционная регистрация бизнеса под ключ» с участием столичных банков. С его помощью можно, например, открыть расчетный счет без личного обращения в Федеральную налоговую службу. Дополнительно предлагаются юридическое сопровождение и бухгалтерское обслуживание.

Более 14 тыс. запросов в 2023 году были связаны с проверкой контрагентов. Сервис позволяет оценить благонадежность потенциальных партнеров перед заключением сделки. Пользователю предоставят сведения о возможных рисках при работе с компанией — от бухгалтерской и финансовой отчетности до наличия арбитражных дел.

За тот же период вдвое (до 26 тыс.) выросло число обращений с целью проверки законности вывески. Чтобы выяснить, есть ли нарушения и в какие сроки их нужно устранить, достаточно ввести адрес организации.

Кроме того, на портале доступны инструменты для запуска первых продаж, автоматизации процессов, повышения лояльности клиентов. В 2023 году к проекту «Бизнес-боксы» присоединилось более 50 партнеров, оказывающих бесплатные услуги предпринимателям.