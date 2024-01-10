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В Болгарии вандалы расклеили плакаты с Гитлером на синагоге

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Фото: btvnovinite.bg
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Плакаты с фотографией лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера и его некрологом появились на стенах синагоги в Софии в минувшую субботу, 6 января. Об этом 10 января сообщает болгарский телеканал BTV.

«В тот день, когда мы празднуем субботу в иудаизме, молодые люди приклеили на дверь этот плакат [с изображением Гитлера]. На первый взгляд, это может показаться <…> похожим на нелепую шутку, но на самом деле то, что мы видим, — четко организованная акция людей, надевших маски», — рассказал телеканалу председатель духовного совета Израиля в Болгарии Максим Дельчев.

Также он поделился, что подобные акты вандализма происходят ежегодно: неизвестные бросают в синагогу камни и рисуют нацистские символы на ее стенах. Однако правоохранителями не было возбуждено ни одного уголовного дела на тему антисемитизма, подчеркнул Дельчев.

Лидер организации сообщил, что установить виновных сложно, но один раз удалось. Тогда суд обвинил правонарушителя в хулиганстве.

Как передает телеканал, еврейская общественность выразила обеспокоенность и возмущение ростом антисемитских настроений.

Районная прокуратура Софии начала проверку.

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Ранее, 1 января, в Норвегии из-за обострения угрозы антисемитизма временно вооружили полицейских в новогоднюю ночь. В документе полицейской службы безопасности сообщается, что, по ее оценкам, на территории страны усилилась угроза для еврейских и израильских объектов.

До этого, 29 декабря, в Германии сообщили о значительном росте антисемитских преступлений после 7 октября. Так, по данным федерального ведомства уголовной полиции ФРГ, с 7 октября по 21 декабря в Германии зафиксировали более 1,1 тыс. политически мотивированных преступлений — это почти в два раза больше, чем в любом из первых трех кварталов года.

Еврокомиссия 5 ноября сообщила о всплеске инцидентов на почве антисемитизма в ЕС. Так, в заявлении подчеркивается, что антисемитские акции идут против всего, за что выступает Европа, а именно против основных ценностей и образа жизни стран ЕС.

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