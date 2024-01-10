Департамент нацменьшинств Литвы не одобрил намерение закрыть русские школы

Департамент по делам нацменьшинств Литвы заявил, что не поддерживает предложения отказаться от русскоязычного образования. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте ведомства.

«Департамент по делам национальных меньшинств при правительстве не поддерживает поспешных предложений о закрытии школ с русским языком обучения», — говорится в заявлении, опубликованном на сайте учреждения 5 января.

Об этом литовское ведомство заявило после того, как министр образования, науки и спорта страны Гинтаутас Якштас возобновил дискуссию о русских школах, поставив вопрос о том, следует ли им последовать примеру эстонцев и латышей и отказаться от преподавания на русском языке.

Отмечается, что быстрый перевод большого количества детей разного возраста из одной языковой среды в другую вызовет большой стресс у учащихся, их родителей и самих педагогов и «будет расценен не как попытка интеграции представителей национальной меньшинств, а как намерение их ассимилировать».

В ведомстве напомнили также, что в Литве работают не только русскоязычные школы, но также и школы польской, белорусской и еврейской национальных общин.

«Поэтому предложение уничтожить школьную сеть одного национального меньшинства является, мягко говоря, дискриминационным», — указано в заявлении.

8 января министр экономики и инноваций Литвы Аушрине Армонайте заявила, что разговоры о закрытии в Литве государственных общеобразовательных школ с обучением на русском языке является ужасной ошибкой. Она указала на то, что хотя в школах нацменьшинств есть свои проблемы, однако для их решения не нужно принимать поспешные разрушительные решения.

О возможном отказе от обучения русскому языку в литовских школах стало известно ранее, 5 января. Об этом заявил министр образования, науки и спорта Гинтаутас Якштас. По его словам, при выборе формата обучения необходимо взять в качестве ориентира официальные языки Евросоюза и заключать договоры со странами, «дружественными Литве».

В соседних с Литвой Эстонии и Латвии также идет процесс отказа от обучения в школах на русском языке. Так, еще в июне 2022 года правительство Латвии одобрило поправки к закону «Об образовании». Согласно документу, всё школьное и дошкольное образование страны будет осуществляться только на латышском языке во всех детских садах (с 1 сентября 2023 года) и всех школах (с 1 сентября 2025 года). При этом в Латвии почти 40% населения говорит по-русски.

В Эстонии с 1 августа 2023 года в 15 раз увеличились штрафы для русских школ с учителями, которые не владеют эстонским языком. Они достигли практически €10 тыс. До этого момента предельный размер штрафов, которые языковой департамент мог назначать учителям и школам, где не придерживаются языковых нормативов, составлял €640.