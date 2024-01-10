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Морозы в Финляндии привели к дефициту аккумуляторов для авто
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Морозы в Финляндии привели к дефициту аккумуляторов для авто

Yle: В Финляндии не хватает аккумуляторов для автомобилей из-за морозов
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Фото: flickr.com
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Заморозки в Финляндии привели к дефициту аккумуляторов для автомобилей. Об этом 10 января сообщил портал Yle со ссылкой на ассоциацию поставщиков автомобильных услуг.

«Из-за сильных морозов в Финляндии возникла нехватка аккумуляторов для новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания», — говорится в сообщении.

Как проинформировал глава ассоциации поставщиков автомобильных услуг Харри Хейлимя, автосервисы по всей республике жалуются на отсутствие у крупнейших оптовиков аккумуляторов AGM и EFB, используемых, в частности, в новых автомобилях.

«Морозы увеличили спрос на аккумуляторы, поскольку многие люди захотели побыстрее заменить разряженные из-за холода батареи на новые», — цитирует его Yle.

Хейлимя предположил, что дефицит аккумуляторов закончится, когда погода в стране стабилизируется.

На сегодняшний день температура воздуха в Финляндии составляет от –15 до 5 градусов. При этом 5 января температура в лапландском аэропорту опустилась до –44 градусов, что стало вековым рекордом для страны и затруднило движение транспорта и железнодорожное сообщение.

По данным сайта Fintraffic от 3 января, только 69% поездов дальнего следования курсировали согласно расписанию в связи с аномальными холодами.

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