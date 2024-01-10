Экс-солистка Большого театра Тамара Милашкина умерла на 90-м году жизни
Оперная певица, народная артистка СССР Тамара Милашкина умерла на 90-м году жизни. Об этом в среду, 10 января, сообщил музыкальный критик Сергей Буланов в своем Telegram-канале.
«Для меня голос Тамары Милашкиной — неподдельное сосредоточение тепла и искренности. В этом главная сила ее искусства <…> Вечный покой, вечная память!» — написал Буланов.
Обстоятельства смерти артистки не уточняются.
Тамара Милашкина родилась в 1934 году в Астрахани. В 1959-м окончила МГК имени П.И. Чайковского. Была принята стажером в труппу Государственного академического Большого театра (ГАБТ) в 23 года, будучи студенткой четвертого курса. Дебют начинающей певицы на сцене состоялся весной 1958-го.
Милашкина выступала в Большом театре вплоть до 1990 года, исполнив 25 оперных партий. К ее лучшим работам среди прочего относятся такие партии, как Лиза из «Пиковой дамы», донна Анна из «Каменного гость», Волхова из «Садко» .