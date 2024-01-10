Судостроительный завод в Керчи модернизируют
Судостроительный завод имени Бутомы в Керчи модернизируют. Это существенно нарастит его мощности, будут созданы 1 тыс. новых рабочих мест.
Как пишет ИА «Крыминформ» со ссылкой на Минстрой РФ, после обновления предприятия сроки производственного процесса изготовления судов и металлоконструкций сократятся, производственные мощности предприятия увеличатся до 50 тыс. т металла в год.
В данный момент специалисты модернизируют корпусообрабатывающий цех завода, реконструируют производственные площади, проводят техническое перевооружение. Процесс идет при поддержке Минстроя РФ по программе льготного кредитования инвестпроектов, которая была запущена в Крыму в 2022 году.