Финансовый аналитик назвал способствующие росту биткоина факторы

Эксперты банка Standard Chartered считают, что курс биткоина (BTC) может достичь отметки в $200 тыс. к концу 2025 года, сообщил портал The Block. Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов рассказал «Известиям» 10 января о факторах, которые способствуют увеличению стоимости BTC или тормозят рост криптовалюты.

«Важно понимать, что цена биткоина чрезвычайно волатильна и подвержена множеству влияющих факторов, делая любые прогнозы довольно условными. Основываясь на техническом анализе исторических данных, тенденция к укреплению биткоина сохраняется. По нему целевая область находится выше $150 тыс. А обновит цена исторический максимум или нет, будет зависеть от [ряда] факторов», — отметил эксперт.

Говоря об обстоятельствах, которые способствуют росту стоимости BTC, он уточнил, что после одобрения спотовых ETF ожидается приход крупных инвесторов на рынок, которые увеличат спрос и ликвидность, что может поднять цену биткоина.

«Биткоин имеет фиксированный предел в 21 млн монет, что может способствовать росту цены при увеличении спроса и халвинга, когда снижается вознаграждение майнеров за найденный блок», — добавил Антонов.

Кроме того, по его мнению, развитие и принятие новых технологий могут усиливать интерес к биткоину, что также повлияет на стоимость.

«Нестабильность фиатных валют и спрос на рискованные активы также усиливают позиции биткоина. Он может быть и защитным активом в одном случае и спекулятивным — в другом», — также рассказал эксперт.

Среди факторов, тормозящие рост цены BTC, аналитик назвал усиление регулирования отрасли криптовалют, особенно в развитых странах, что в свою очередь может снизить интерес к криптовалюте. Уязвимости безопасности, масштабирования и соответствия тоже могут сдерживать рост и внедрение, уточнил он.

«Подъем процентных ставок, укрепление доллара и снижение ликвидности мировых рынков могут уменьшить аппетит к рискованным активам, таким как биткоин», — отметил аналитик.

Появление, рост других криптовалют также может уменьшить спрос на BTC и притормозить увеличение его стоимости, добавил эксперт.

Ранее в этот день сообщалось, что биткоин показал самую высокую доходность за 12 месяцев 2023 года, которая превысила 170%. Как следует из данных исследования аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, при пассивной стратегии инвестирования на вложенные в криптовалюту 100 тыс. рублей можно было получить доход в 176,4 тыс. рублей после уплаты подоходного налога.