Свыше 1,2 тыс. бродячих животных отловили в Комсомольске-на-Амуре за год
Больше 1,2 тыс. бродячих животных отловили на улицах Комсомольска-на-Амуре (Хабаровский край) в 2023 году. Об этом сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на администрацию города.
Отловом занимаются специалисты муниципального предприятия «Спецавтохозяйство». Заявки на отлов поступают в управление организации жилищно-коммунального хозяйства. Сотрудники используют ловчие петли и дистанционные инъекторы, процесс отлова фиксируется видеокамерами. Пойманных животных доставляют в приют для ветеринарного осмотра.
Все животные проходят чипирование, стерилизацию и вакцинацию. После 15 дней содержания в приюте животных возвращают на прежние места обитания, если они не проявляют агрессию. Всего отловлено 105 кошек и 1121 собака.
В конце декабря суд в Ванинском районе постановил взыскать с администрации 100 тыс. рублей в качестве компенсации морального вреда родителям девочки, на которую напала бродячая собака. В ходе проверки установлено, что на территории не приняты необходимые меры для отлова и содержания безнадзорных животных.