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Организатор и участники банды из 90-х предстанут перед судом в Смоленске

СК: организатор и участники банды предстанут перед судом в Смоленске
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Фото: СК РФ по Смоленской области
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Следственными органами Следственного комитета (СК) РФ по Смоленской области завершено расследование уголовного дела в отношении организатора и членов преступной банды, материалы направлены в суд, говорится 10 января в сообщении на сайте ведомства.

Фигуранты обвиняются, в том числе, в совершении преступлений по ст. 209 УК РФ («создание и участие в банде») и ст. 105 УК РФ («убийство» и «покушение на убийство»).

Два участника банды, в том числе второй организатор, скончались до возбуждения уголовного дела.

По данным следствия, не позднее 1990 года в Смоленской области двое мужчин создали банду в целях нападения на граждан и организации. Так, в 2001 году в Промышленном районе Смоленска они совершили покушение на убийство местного криминального авторитета, убив незнакомых им мужчину и женщину.

«В октябре 2004 года они спланировали убийство лидера противоборствующей преступной группы Конарева Алексея Викторовича. Однако в обстрелянном ими на 423 км автодороги «Москва-Минск» автомобиле данного лица не оказалось, а погибли трое случайных граждан, среди них был заместитель командующего 37 воздушной армии Верховного Главного командования (стратегического назначения) генерал-майор Константин Константинович Дементьев», — уточнили следователи.

Летом 2006 года на проспекте Гагарина в Смоленске члены банды убили Игоря Михайлова, являвшегося активным участником преступной группировки Конарева.

Обвиняемые также занимались вымогательством денежных средств у индивидуальных предпринимателей, угрожая им физической расправой и повреждением принадлежащего им имущества.

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Ранее, 22 октября 2023 года сообщалось, что в Санкт-Петербурге следователи установили организаторов убийства в 1996 году спонсора фестиваля юмора и сатиры «Золотой Остап» Сергея Рогова. Как рассказал источник «Известий», установлена личность руководителя обособленного структурного подразделения банды Дмитрия С. Он поручил сообщнику Олегу Т. организовать убийство.

Мужчину убили 19 ноября 1996 года на улице Магазейная города Пушкина. Исполнитель преступления приехал к месту жительства Рогова, вошел в подъезд и выстрелил два раза.

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