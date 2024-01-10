Станцию «Удельная» в метро Петербурга закроют на капремонт на год
В Санкт-Петербурге до 2025 года могут закрыть на капитальный ремонт станцию метро «Удельная». Администрация метрополитена ищет подрядчика для проведения соответствующих работ. Информация размещена на портале госзакупок.
Так, подрядчик должен отремонтировать вестибюль и наклонный ход станции. Сумма контракта — 1,9 млрд рублей. Станцию планируется закрыть на время работ, до 25 февраля 2025 года, уточняет телеканал «78».
В декабре сообщалось о начале строительства в Петербурге нового участка Красносельско-Калининской линии метро. Работы стартовали с тестового запуска проходческого щита. Всего в строительстве будет задействовано четыре таких комплекса.