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В США предрекли крупнейшую за 30 лет угрозу мировой экономике

WP: мировую экономику ожидает сложнейший период за последние 30 лет
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Фото: ТАСС/EPA/JIM LO SCALZO
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Ближайшие пять лет могут стать самыми экономически сложными с начала 1990-х годов, сообщила 9 января газета The Washington Post (WP).

«Если посмотреть на общую картину, она не радует», — заявил заместитель главного экономиста Всемирного банка Айхан Косе изданию.

Как отмечается, замедление темпов роста свидетельствует о том, что глобальные цели ООН не будут достигнуты к 2030 году. Речь идет о ликвидации крайней нищеты, сокращении выбросов парниковых газов почти вдвое, повышении уровня образования для бедных, а также искоренении голода.

Замедление роста экономики будет проблемой и для развитых стран, и для развивающихся. Одной из причин аналитики называют резкое сокращение инвестиционных расходов.

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Ранее, в ноябре, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев допустил наступление мирового финансового кризиса. К такому выводу он пришел в связи с подорожанием драгоценных металлов. Эксперт отметил, что они растут в цене, «когда люди ожидают какого-то масштабного кризиса».

До этого, 28 октября, из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на ключевые ресурсы резко выросли. Так, биржевые цены золота поднялись почти на 1% за ночь.

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