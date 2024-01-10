В США предрекли крупнейшую за 30 лет угрозу мировой экономике
Ближайшие пять лет могут стать самыми экономически сложными с начала 1990-х годов, сообщила 9 января газета The Washington Post (WP).
«Если посмотреть на общую картину, она не радует», — заявил заместитель главного экономиста Всемирного банка Айхан Косе изданию.
Как отмечается, замедление темпов роста свидетельствует о том, что глобальные цели ООН не будут достигнуты к 2030 году. Речь идет о ликвидации крайней нищеты, сокращении выбросов парниковых газов почти вдвое, повышении уровня образования для бедных, а также искоренении голода.
Замедление роста экономики будет проблемой и для развитых стран, и для развивающихся. Одной из причин аналитики называют резкое сокращение инвестиционных расходов.
Ранее, в ноябре, экономист, член наблюдательного совета Гильдии финансовых аналитиков и риск-менеджеров Александр Разуваев допустил наступление мирового финансового кризиса. К такому выводу он пришел в связи с подорожанием драгоценных металлов. Эксперт отметил, что они растут в цене, «когда люди ожидают какого-то масштабного кризиса».
До этого, 28 октября, из-за конфликта на Ближнем Востоке цены на ключевые ресурсы резко выросли. Так, биржевые цены золота поднялись почти на 1% за ночь.