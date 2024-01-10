Штрафы за безбилетный проезд выросли в петербургских электричках
В Санкт-Петербурге выросли штрафы за отказ от приобретения билета на проезд в пригородных электропоездах. С 1 января 2024 года сумма штрафа за безбилетный проезд в «Ласточке» составляет 1340 рублей.
Как сообщает телеканал «78» со ссылкой на пресс-службу Северо-Западной пригородной пассажирской компании, по закону штраф составляет 50-кратную величину стоимости проезда взрослого человека на расстояние в 10 км.
К примеру, штраф в электропоездах категории «Стандарт» на территории Петербурга составит 1125 рублей, а на территории Ленинградской области — 1515 рублей. За проезд без билета в «Ласточке» в Петербурге придется заплатить 1340 рублей, а в Ленобласти — 1790 рублей.
В конце ноября губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отклонил внесенное Комитетом по транспорту правительства города предложение о повышении стоимости проезда в метрополитене и наземном городском общественном транспорте в 2024 году. Также сохранена прежняя цена на билеты пригородных электропоездов.