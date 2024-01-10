Богомаз сообщил об обстрелах ВСУ Брянской области
Украинские террористы обстреляли два села в Брянской области, написал 10 января в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Богомаз.
По его данным, под атаку попало село Лемешовка Севского района.
«Более 14 снарядов выпущено по мирным объектам. Пострадавших нет. По предварительным данным, в результате обстрела частично повреждены два жилых дома, хозпостройки, производственное помещение и административное здание сельхозпредприятия», — уточнил он.
Кроме того, Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли село Азаровка Стародубского муниципального округа, пострадавших нет. Повреждения получил один жилой дом.
На месте обстрелов работают оперативные и экстренные службы, продолжается осмотр территории.
Ранее, 9 января, Богомаз сообщил, что силы противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожили украинский беспилотник в Брянской области. Пострадавших и разрушений не было.
ВСУ пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.