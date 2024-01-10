Жителей Владивостока предупредили об ухудшении погоды
В ближайшие сутки во Владивостоке ожидается ухудшение погодных условий. Жителей города предупредили о сильном снеге.
Осадки ожидаются предстоящей ночью. Снег начнется около 5 часов 11 января. Об этом сообщает ИА PrimaMedia. При этом температура воздуха составит от –4 градусов в темное время суток до –1 градуса утром.
Синоптики прогнозируют образование гололедицы на дорогах. Водителей и пешеходов просят быть внимательными.
Ранее в этот день оранжевый уровень погодной опасности объявили в Самарской области. С 10 по 14 января температура воздуха будет ниже климатической нормы на 9 и более градусов.