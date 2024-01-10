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ВС РФ за сутки уничтожили до 280 солдат ВСУ на донецком направлении

Минобороны: ВСУ потеряли на донецком направлении до 280 солдат и два танка
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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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За сутки российские войска уничтожили до 280 солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ) на донецком направлении, два танка и две боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Об этом 10 января сообщили в Минобороны РФ.

«Потери противника составили до 280 военнослужащих убитыми и ранеными, два танка, две боевые машины пехоты Bradle, три боевые бронированные машины «Козак», а также 15 автомобилей. Кроме того, в ходе контрбатарейной борьбы поражены самоходная артиллерийская установка «Акация», гаубицы Д-20 и Д-30, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», а также склад артиллерийских боеприпасов», — сказано в заявлении оборонного ведомства.

Помимо этого, на краснолиманском направлении украинская армия за сутки потеряла до 190 военных и две бронемашины и два автомобиля.

Российские силы также нанесли удары по двум бригадам ВСУ на правом берегу Днепра у населенных пунктов Тягинка и Республиканец Херсонской области. При этом войска РФ отразили четыре атаки украинских сил на купянском направлении, две — на южнодонецком и одну — на запорожском.

«В течение суток поражены радиолокационная станция обнаружения и сопровождения воздушных целей П-18, склад боеприпасов, два цеха сборки беспилотных летательных аппаратов, 113 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях, живая сила и военная техника в 121-м районе», — отметили в Минобороны РФ.

При этом российские средства противовоздушной обороны (ПВО) перехватили три снаряда реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS и «Ураган». За сутки были уничтожены 34 украинских беспилотника в Донецкой и Луганской народных республиках, а также Запорожской и Херсонских областях.

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Ранее в этот день в Минобороны России сообщили, что командир противотанкового взвода гвардии старший лейтенант Евгений Духанин силами двух БМП остановил бронегруппу ВСУ и пресек прорыв рубежа. Кроме того, в результате боя он также вывел из-под огня личный состав и машины противотанкового подразделения, не допустив потерь.

9 января министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что российские силы сохраняют стратегическую инициативу на всей линии боевого соприкосновения. Также он уточнил, что украинская армия в 2023 году потеряла по меньшей мере 215 тыс. человек.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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