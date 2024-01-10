Умер сыгравший в фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего» актер Канто

На 42-м году жизни в результате рака аппендикса скончался мексиканский актер Адан Канто, сыгравший роль в фильме «Люди Икс: Дни минувшего будущего» и сериале «Нарко». Об этом 10 января сообщило издание Variety.

«Мы были убиты горем, когда узнали о кончине Адана Канто. Замечательный актер и дорогой друг, для нас было большой честью видеть его частью семей Warner Bros. Television и Fox Entertainment с момента его дебюта в США в фильме «Следующее» более 10 лет назад», — говорится в совместном заявлении Warner Bros. Television и Fox Entertainment.

У Канто остались жена Стефани Энн и двое детей, Роман и Ева.

Канто родился в Сьюдад-Акунья в Мексике, вырос в Дель-Рио штата Техас в США. Его первая роль на телевидении была в сериале «Эстадо де Грасиа» в 2009 году. Американский актерский дебют Канто состоялся в криминальном триллере Fox «Следующее» с Кевином Бэконом в главной роли в 2013 году. Затем он снялся в ситкоме ABC «Миксология», криминальной драме Netflix «Нарко». Его первой крупной ролью в кино стала роль супергероя Санспота в фильме канала Fox «Люди Икс: Дни минувшего будущего» в 2014 году.