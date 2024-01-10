Звание «ветеран труда» предложили распространить на айтишников

Звание «ветерана труда» предложили распространить на спасателей, пожарных, водителей, юристов, работников культуры и отрасли IT, имеющих значительный стаж трудовой деятельности. Об этом 10 января рассказала автор инициативы, первый замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Яна Лантратова.

Ранее Лантратова обращалась к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с предложением распространить данное звание на лиц, имеющих трудовой стаж не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин, в определенных социально-значимых профессиях.

«К числу таких социально-значимых профессий следует отнести, помимо учителей, врачей и фельдшеров, спасателей, пожарных, инженеров, строителей, работников сельского хозяйства, логистов, архитекторов, слесарей, монтажников, сварщиков, юристов, агрономов, работников культуры, водителей, поваров, работников ЖКХ, инженеров, а также айтишников и лесников», — цитирует депутата «РИА Новости».

По мнению политика, меры социальной поддержки ветеранов труда определяются законами и иными нормативными правовыми актами субъектов России, в некоторых регионах они могут получать ежемесячные денежные выплаты, компенсацию оплаты за квартиру и услуги ЖКХ, льготные проездные билеты.

«Звание «Ветеран труда» было учреждено для награждения трудящихся, в первую очередь за долголетний добросовестный труд в народном хозяйстве. Сейчас концепция присвоения данного статуса изменилась и утратила свою историческую преемственность», — поясняла парламентарий.

Она обратила внимание, что важным моментом при присвоении звания является наличие госнаград или благодарностей президента. Но это противоречит изначальному принципу присвоения звания «Ветеран труда» и лишает возможности получения заслуженного вознаграждения лиц, проработавших не менее 35–40 лет в социально значимых отраслях экономики, но по не получивших особых знаков отличия за свою деятельность.

«Ветеран труда» — почетное звание, которое предусматривает дополнительные выплаты и льготы от государства, его утвердили в 1995 году. До этого была только медаль с аналогичным названием. В отличие от нынешнего статуса она не давала права на выплаты или льготы. Сегодня вместо медали ветеранам труда выдают удостоверение.