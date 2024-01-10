Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Забайкалье
Два человека получили смертельные травмы в ДТП с грузовиком в Забайкальском крае. Об этом сообщает ИА ChitaMedia со ссылкой на региональное управление ГИБДД.
Авария произошла утром 10 января на трассе Р-258 «Байкал» в Петровск-Забайкальском районе. По данным правоохранительных органов, автомобиль Honda Insight столкнулся с фурой. Пассажир и водитель легковушки погибли.
Еще одна авария с участием грузовика зарегистрирована вечером 9 января на трассе в Борзинском районе. Погиб водитель машины Toyota Carina.
В Тульской области 10 января столкнулись машины Lada Vesta и Ford Transit, которые двигались во встречных направлениях по трассе М-2. Травмы получили четыре человека, в том числе один ребенок.