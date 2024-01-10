Дело возбудили после отравления ребенка в Новый год под Брянском
В городе Клинцы Брянской области шестилетняя девочка отравилась и умерла на новогодних праздниках. По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».
Как пишет NASHBRYANSK.RU со ссылкой на Telegram-канал Baza, ребенок почувствовал себя плохо вечером 1 января. Родители вызвали скорую помощь, девочку госпитализировали в центральную районную больницу. Врачи пришли к выводу, что у нее нарушение оттока желчи.
Девочку отпустили домой, но в ночь на 2 января ее состояние ухудшилось, она стала задыхаться. Скорая увезла ребенка в реанимацию, но через несколько часов девочка умерла.
Baza со ссылкой на собственные источники пишет, что по результатам судебно-медицинской экспертизы причиной смерти стало пищевое отравление, которое вызвало отек головного мозга. Сейчас эксперты выясняют, чем именно отравилась девочка.
Ранее, 8 декабря, сообщалось, что в Приангарье двое умерли и трое госпитализированы после употребления неизвестной жидкости. Работники организации, которая расположена на территории Жигаловского района, распивали спиртные напитки. Когда алкоголь закончился, группа начала употреблять жидкость неизвестного происхождения, от которой самочувствие вахтовиков резко ухудшилось.