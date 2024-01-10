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Генконсульство РФ в Анталье прокомментировало пропажу россиянки в Кемере

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Фото: flickr.com
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Генеральное консульство России в Анталье направило официальный запрос турецкой стороне в связи с пропажей российской туристки в Кемере. Об этом российское диппредставительство сообщило 10 января в своем Telegram-канале.

«В связи с сообщениями о пропаже в городе Кемере провинции Анталья российской туристки генеральным консульством России в Анталье установлен контакт с турецкими правоохранительными органами и туристической компанией, по линии которой она прибыла на отдых в Турцию», — говорится в сообщении.

По информации генконсульства, пропавшая девушка прибыла в Турцию 30 декабря 2023 года, однако 8 января, после окончания поездки она не явилась на рейс в Москву.

«Установлено, что 4 января она вышла на прогулку и в отель не вернулась. На связь с родственниками с этого времени она не выходила, и в настоящее время ее телефон отключен», — уточнили в диппредставительстве.

Расследование пропажи россиянки проводит полиция Кемера. Ситуация находится на контроле генконсульства.

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9 января факт пропажи в Турции россиянки подтвердили «Известиям» в генконсульстве РФ в Анталье. Там отметили, что по факту произошедшего уже направлены запросы в компетентные органы.

10 декабря подруга пропавшей россиянки Евгения Шумакова рассказала «Известиям», что родственники и друзья разыскиваемой туристки считают, что женщина ушла на прогулку в горы, где с ней, вероятно, что-то случилось, но местные поисковые отряды и правоохранители не проводят там поиски. При этом родные не сомневаются в том, что женщина доехала до места и заселилась в отель.

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