Поезд насмерть задавил рабочего на предприятии в Воронежской области
На предприятии по производству щебня АО «Павловск Неруд» в Воронежской области один рабочий погиб, другой получил серьезные травмы.
Региональная Госинспекция труда начала расследование случившегося. Уже удалость выяснить, что инцидент произошел 2 января в селе Елизаветовка Павловского района. Электромонтер и электромеханик ремонтировали стрелочный перевод на железнодорожном пути.
После того как неисправность была устранена, дежурный по станции разрешил движение поездов. Но рабочие еще были на месте. В результате наезда поезда один человек погиб, а второй лишился нижней части правой ноги.
Причины случившегося устанавливаются, сообщает ИА «Абирег».