Житель Якутии перечислил лжеброкерам больше 2,8 млн рублей
Полиция в Якутии проводит проверку по факту дистанционного мошенничества в отношении 31-летнего мужчины. Местный житель лишился больше 2,8 млн рублей.
По словам потерпевшего, ему предложили выгодно инвестировать средства и получить высокий доход. Об этом сообщает ИА YakutiaMedia.
Всего за сутки зарегистрировано 11 сообщений о преступлениях. В Якутске пресекли нарушение в сфере незаконного оборота наркотиков. В Алдане совершен угон автомобиля. В микрорайона Марха 33-летний мужчина госпитализирован после отравления угарным газом в гараже.
В Благовещенске жертвой мошенников стал 47-летний мужчина. Потерпевший рассчитывал получить высокий доход от инвестиций. Он перечислил на посторонние счета 3,98 млн рублей.