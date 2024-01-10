Путин рассказал о ежедневных занятиях спортом

Президент РФ Владимир Путин рассказал, что каждый день занимается спортом минимум два часа. Об этом он заявил 10 января на встрече с представителями общественности в Анадыре, отвечая на соответствующий вопрос.

«Конечно. Я делаю это каждый день минимум по два часа», — сказал президент.

Также Путин согласился с комментарием участницы, что это «немало», уточнив, что назвал примерное время.

«Потому что зал, бассейн, всё это вместе, душ — два с половиной часа», — добавил он.

Ранее, 19 декабря, Путин дал поручение правительству РФ к 1 марта 2024 года подготовить предложения о проведении спортивных парадов на Красной площади. До этого, в октябре, в рамках форума «Россия — спортивная держава» глава Международной ассоциации бокса Умар Кремлев выступил с инициативой о возобновлении спортивных парадов на Красной площади.

Путин поддержал эту идею и объявления 2024-го Годом спорта.