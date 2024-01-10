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Формирование нового дорожного каркаса Москвы завершат в 2024 году

Собянин: в 2024 году завершится формирование транспортного каркаса Москвы
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В 2023 году в Москве построили 115 км дорог, 66 тоннелей, эстакад и мостов, а также 19 пешеходных переходов по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и городской программе «Развитие транспортной системы». В 2024 году планируется завершить формирование транспортного каркаса столицы. Об этом в среду, 10 января, сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем блоге.

«Успешно завершен ряд мегапроектов, среди которых новая хордовая магистраль — Московский скоростной диаметр в пределах МКАД», — приводит слова Собянина телеканал «360».

Так, основной участок МСД связали с федеральной магистралью М-12 «Восток». В прошлом году был запущен участок трассы в шесть полос, длина его составляет порядка 5 км. Он проходит от станции метро «Лухмановская» вдоль реки Пехорки и соединится с новой магистралью Москва — Казань, сообщает агентство городских новостей «Москва».

В 2024 году, согласно планам, будет закончено формирование нового дорожного каркаса столицы. Завершится строительство Южной рокады. Трасса, длина которой составляет 40 км, пройдет от развязки Рублевского шоссе с МКАД до улицы Верхние Поля в Капотне, отмечает НСН.

Собянин отметил, что готовность Южной рокады на данный момент составляет 90%. Работы ведутся на четырех участках. Помимо этого в 2024 году также свяжут южное направление МСД с трассой М-2 «Крым», а после с новой магистралью Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе, сообщает «Москва 24».

Кроме того, планируется завершить масштабную реконструкцию развязок на МКАД, а также завершить строительство магистрали Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе до трассы Середнево — Марьино — Десна.

Всего в этом году в Москве построят 94 км дорог, 30 искусственных сооружений и 15 пешеходных переходов, пишет RT.

Пройти навылет: как хорды меняют транспортный каркас Москвы
Строительство всей системы планируют завершить в 2023 году

29 декабря в Москве открыли пятый международный автовокзал «Красногвардейский». Собянин отмечал, что в столице полностью завершилась программа модернизации московских автовокзалов. В 2024 году с «Красногвардейского» автобусы начнут ходить в Ереван, Тбилиси, Батуми и Бишкек, в том числе в ДНР, ЛНР и другие южные регионы страны, сообщает телеканал «Звезда». В будущем появятся и другие направления и города.

18 декабря Сергей Собянин сообщил, что в Москве планируют провести работы по модернизации свыше 20 км дорог. Кроме того, построят и приведут в порядок около 7 км дорог рядом с аэропортом Внуково и деревней Изварино, в частности на Привольной улице, улицах Солнечной и Межеой, в Боковом и трех Проектируемых проездах.

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