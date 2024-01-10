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Путин назвал Россию самодостаточной страной во всех смыслах

Путин: Россия показала, что она является самодостаточной страной во всех смыслах
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Фото: РИА Новости/Павел Бедняков
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Россия показала, что она является самодостаточной страной во всех смыслах, это самый важный результат прошлого года. На это указал глава российского государства Владимир Путин в среду, 10 января, на встрече с жителями Анадыря в ходе своего визита на Чукотку.

«Главное, что мы показали сами себе и всему миру, - это то, что Россия самодостаточная страна во всех смыслах этого слова. <...> Вот это абсолютно самый важный результат прошлого года», — указал Путин.

Он назвал Россию сильной, уверенно смотрящей и идущей вперед державой.

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