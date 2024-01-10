Путин назвал Россию самодостаточной страной во всех смыслах

Россия показала, что она является самодостаточной страной во всех смыслах, это самый важный результат прошлого года. На это указал глава российского государства Владимир Путин в среду, 10 января, на встрече с жителями Анадыря в ходе своего визита на Чукотку.

«Главное, что мы показали сами себе и всему миру, - это то, что Россия самодостаточная страна во всех смыслах этого слова. <...> Вот это абсолютно самый важный результат прошлого года», — указал Путин.

Он назвал Россию сильной, уверенно смотрящей и идущей вперед державой.

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