Жителям Пензенской области пообещали 30-градусные морозы

В Пензенской области до 12 января будет действовать оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальных морозов. Температура будет опускаться ниже климатической нормы на девять и более градусов. Не исключены стихийные бедствия.

Как пишет ИА «Пенза-пресс», если 10 января ожидается до –18 градусов, что типично для местной зимы, то 11 января пензенский Гидрометцентр прогнозирует до –30 градусов в течение суток, а также сильную метель.

В связи с этим жителей региона призывают сократить время пребывания на улице и одеваться максимально тепло, чтобы избежать переохлаждения.

Ранее сообщалось об объявлении оранжевого уровня опасности в Самарской области также в связи с затянувшимися морозами.