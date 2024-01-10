Politico заявила о тайных просьбах властей Ирака к США оставить войска

Власти Ирака после заявления премьер-министра Мухаммеда Шиа ас-Судани о начале вывода из страны возглавляемой США международной военной коалиции тайно запросили у американской стороны переговоры о сохранении дислоцированного контингента. Об этом 9 января сообщила газета Politico со ссылкой на телеграмму Госдепартамента.

Ведущие советники иракского премьера назвали заявление ас-Судани «попыткой удовлетворить внутреннюю аудиторию» после авиаудара по Багдаду, следует из документа от 6 января. Отмечается, что сам премьер поддерживает присутствие коалиции.

Пентагон также заявил об отсутствии у него как планов по выводу войск, так и соответствующих уведомлений со стороны Ирака. При этом издание предполагает, что с определенной вероятностью меру может реализовать иракский парламент.

По оценке журналистов, если 2,5 тыс. американским военным придется покинуть страну, это серьезно ослабит позиции США на Ближнем Востоке.

О начале процесса вывода из Ирака международной военной коалиции под руководством США ас-Судани объявил 5 января после американского авиаудара по Багдаду, в ходе которого погиб влиятельный полевой командир Муштака аль-Джавар. При этом в Пентагоне заявили, что в результате никто из гражданских не пострадал.

Ранее, 26 декабря 2023 года, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вооруженные силы (ВС) США нанесли удары по трем объектам, принадлежащим группировке «Катаиб Хезболлах» в Ираке. Как он заметил, удары являются ответом на серию нападений, произведенных на американских военных в Ираке и Сирии. По словам главы Пентагона, атаковавшие базы США ополченцы спонсировались Ираном.

Месяцем ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подверглись атакам 66 раз, по меньшей мере 60 человек пострадали.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.