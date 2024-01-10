Реклама
Прямой эфир
Политика
Путин прилетел с рабочей поездкой на Чукотку
Мир
На Украине заявили о вероятности создания временного правительства для мира с РФ
Мир
В Норвегии назвали NASAMS самой важной системой вооружения ВСУ
Мир
Politico заявила о тайных просьбах властей Ирака к США оставить войска
Армия
Гособоронзаказ на снайперские винтовки «Калашникова» вырос в восемь раз
Общество
Путин сообщил о продлении до 2030 года программы «Земский учитель»
Мир
В Японии началось строительство новой базы США на Окинаве
Авто
Продажи новых легковых автомобилей в России выросли на 69% в 2023 году
Мир
Число контейнеровозов в Красном море сократилось на 90% в начале января
Экономика
Глава Минфина доложил Путину об устойчивой финансовой ситуации в РФ по итогам года
Происшествия
Жителя Алтайского края заключили под стражу по делу о госизмене в пользу Украины
Армия
Главком ВМФ анонсировал создание пяти дивизий и бригады морской пехоты
Мир
Илон Маск выразил опасения из-за политики США в отношении нелегальных мигрантов
Мир
Мелания Трамп сообщила о смерти своей матери
Общество
МИД РФ сообщил об отсутствии происшествий с россиянами в Эквадоре

Politico заявила о тайных просьбах властей Ирака к США оставить войска

Politico: власти Ирака после требований уйти тайно попросили войска США остаться
0
Фото: Global Look Press/Capt. Robyn Haake
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти Ирака после заявления премьер-министра Мухаммеда Шиа ас-Судани о начале вывода из страны возглавляемой США международной военной коалиции тайно запросили у американской стороны переговоры о сохранении дислоцированного контингента. Об этом 9 января сообщила газета Politico со ссылкой на телеграмму Госдепартамента.

Ведущие советники иракского премьера назвали заявление ас-Судани «попыткой удовлетворить внутреннюю аудиторию» после авиаудара по Багдаду, следует из документа от 6 января. Отмечается, что сам премьер поддерживает присутствие коалиции.

Пентагон также заявил об отсутствии у него как планов по выводу войск, так и соответствующих уведомлений со стороны Ирака. При этом издание предполагает, что с определенной вероятностью меру может реализовать иракский парламент.

По оценке журналистов, если 2,5 тыс. американским военным придется покинуть страну, это серьезно ослабит позиции США на Ближнем Востоке.

Заокеанский гость: на Ближний Восток прилетел глава Пентагона
Главная тема визита — сдерживание Ирана

О начале процесса вывода из Ирака международной военной коалиции под руководством США ас-Судани объявил 5 января после американского авиаудара по Багдаду, в ходе которого погиб влиятельный полевой командир Муштака аль-Джавар. При этом в Пентагоне заявили, что в результате никто из гражданских не пострадал.

Ранее, 26 декабря 2023 года, глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что Вооруженные силы (ВС) США нанесли удары по трем объектам, принадлежащим группировке «Катаиб Хезболлах» в Ираке. Как он заметил, удары являются ответом на серию нападений, произведенных на американских военных в Ираке и Сирии. По словам главы Пентагона, атаковавшие базы США ополченцы спонсировались Ираном.

Месяцем ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что силы США в Ираке и Сирии с 17 октября подверглись атакам 66 раз, по меньшей мере 60 человек пострадали.

Атаки на американские базы на Ближнем Востоке участились на фоне обострения палестино-израильского конфликта, в котором США поддержали Израиль.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2024