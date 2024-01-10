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Четыре человека пострадали в ДТП на трассе под Тулой

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Два легковых автомобиля столкнулись на трассе М-2 в районе Калужского шоссе в Ленинском районе Тулы. Травмы получили четыре человека.

Авария произошла утром 10 января. По данным ТСН24, столкнулись машины Lada Vesta и Ford Transit, которые следовали во встречных направлениях.

Оба водителя и два пассажира отечественной легковушки, в том числе семилетняя девочка, получили различные травмы. Они были госпитализированы. Проверку по факту происшествия проводит ГИБДД.

8 января массовое ДТП произошло на трассе под Великим Новгородом. Авария затронула 66 транспортных средств. По предварительной версии, причиной происшествия могли стать не подходящие для дорожных условий шины на машине Chery, которая врезалась в ограждение и спровоцировала дальнейшие столкновения. В результате ДТП погибли четыре человека, пострадали 19 человек.

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