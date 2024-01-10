Оранжевый уровень погодной опасности объявили в Самарской области

В Самарской области вновь объявлен оранжевый уровень опасности. Это связано с тем, что в регионе продолжаются аномальные морозы. Холодная погода продержится как минимум до конца недели, 14 января.

Как пишет НИА «Самара» со ссылкой на ФГБУ «Приволжское УГМС», с 10 по 14 января в некоторых районах среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на девять градусов и более.

В частности, в ночь на 11 января столбики термометров могут опуститься до –31 градуса. Также холодно будет и в ночь на 13 и 14 января. В дневные часы возможен небольшой снег.

Ранее, 9 января, синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в интервью «Вечерней Москве» рассказал, что в Москве будет несколько относительно теплых дней, однако уже вскоре морозы вернутся. После 11 января температура снова начнет падать.