Работу общественного транспорта продлят в Астрахани на Крещение

В Астрахани общественный транспорт будет работать дольше обычного в крещенскую ночь, с 18 на 19 января. В общей сложности до 01:00 продлена работа восьми маршрутов.

«Астрахань-24» со ссылкой на региональный минтранс уточняет, что продление работы касается маршрутов М1, М2, М6, № 2, № 19н, № 30, № 53, № 85.

Массовые купания запланированы в Астрахани на 19 января. Совершить обряд омовения можно будет во всех районах города. Специальные места оборудуют на набережной Волги напротив гостиницы «Азимут», на набережной Тимирязева, на территории гребной базы в районе стадиона по улице Ползунова и на улице Чкалова, 95, в микрорайоне ХХ лет Октября.

Ранее врачи рассказали, как безопасно окунаться в прорубь. В частности, запрещено употреблять алкоголь перед купанием в проруби. Рекомендуется окунаться в прорубь только людям, которые не имеют хронических заболеваний, в первую очередь сердечно-сосудистой и дыхательных систем, а также занимаются закаливанием.