Число контейнеровозов в Красном море сократилось на 90% в начале января
Число контейнеровозов в Красном море, следующих в Суэцкий канал или из него, в первую неделю января сократилось на 90% по сравнению с началом 2023 года из-за атак йеменских хуситов. Об этом 10 января сообщила газета Financial Times (FT), ссылаясь на отчет лондонской судоходной компании Clarksons.
Как рассказал руководитель исследовательского отдела Clarksons Стивен Гордон, грузовые суда из-за нападений террористов перенаправляются вокруг мыса Доброй Надежды.
Известно, что 9 января на этом маршруте находились 364 контейнеровоза, что почти в 2,5 раза больше, чем 21 декабря прошлого года.
После обострения конфликта в секторе Газа йеменские мятежники-хуситы предупредили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в анклаве не будет прекращена.
Ранее, 4 января, постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что атаки на гражданские суда в Красном море, осуществляемые йеменским движением хуситов «Ансар Аллах», должны быть прекращены. По словам дипломата, свободное и безопасное судоходство в регионе является залогом устойчивых поставок гуманитарных грузов.
До этого, 2 января, сообщалось, что сторонники хуситов из йеменского движения «Ансар Аллах» запустили две крылатые ракеты по американскому военному кораблю в Красном море, но не попали.
Центральное командование Пентагона 31 декабря указало, что контейнеровоз Hangzhou под флагом Сингапура подвергся обстрелу в южной части Красного моря. Отмечалось, что контейнеровоз не получил повреждений и остался в мореходном состоянии. О пострадавших не сообщалось. Хуситы также взяли на себя ответственность за удар по грузовому судну противокорабельными ракетами.