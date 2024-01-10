Классы по развитию беспилотной авиации откроют в ульяновских школах

В учебных заведениях Ульяновской области откроют 18 классов по развитию беспилотной авиации. Классы создадут благодаря федеральной поддержке нового нацпроекта по развитию беспилотных авиационных систем. Ульяновская область стала одним из 30 пилотных регионов.

По словам губернатора Алексея Русских, классы оснастят оборудованием, в том числе 3D-принтерами, VR-шлемами и наборами для сборки учебных квадрокоптеров. Ребята научатся основам разработки, производства и эксплуатации беспилотников. Педагоги перед началом обучения пройдут специальные курсы, пишет ulpravda.ru.

Нацпроект по развитию беспилотных авиационных систем (БАС) заработал с 1 января 2024 года. В российских колледжах начнут готовить операторов беспилотных авиасистем. Оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 кг и менее, таким образом, попадет в список более 250 новых востребованных профессий.

Ранее первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов уточнял, что в 2024 году в России должно быть произведено 18 тыс. крупных и средних гражданских беспилотников. По его словам, ключевую роль в формировании спроса на беспилотную продукцию сыграет Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК). Он отметил, что компания будет работать с производителями, формировать линейки готовых изделий и сотрудничать с операторами.